José Pereira, da ANTF, estranha proposta da FPF para reformulação da arbitragem

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), está surpreendido com a proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a reformulação do sector da arbitragem "É recente, ainda não analisei a proposta com a profundidade que merece, mas, neste momento, acho estranho que a FPF tenha tomado esta iniciativa sem consultar os seus sócios. Não fomos ouvidos sobre isto ainda... Vamos ver o que está em discussão e o que os sócios e a Assembleia Geral da FPF pensarão sobre o assunto", disse, à margem da tomada de posse de Pedro Proença para o seu 3.º mandato na presidência da Liga Portugal, deixando clara a sua visão sobre o sector: "A arbitragem é sempre um tema polémico. Acho que não será por este caminho que resolveremos os nossos problemas. Resolver-se-á com muita competência dos seus profissionais e uma grande orientação por parte de quem os lidera."No mesmo evento, Joaquim Ribeiro, presidente da SAD do Vizela, abordou a questão, deixando desde logo uma visão positiva sobre a ideia. "Temos de respeitar a arbitragem. São opções da FPF que podem realmente resultar. Na minha ótica não tenho competências para saber se é ou não a melhor solução. Vamos analisar e depois tomar a melhor decisão para se dar continuidade a uma boa arbitragem. Todos temos maus momentos e a arbitragem de um modo geral não tem sido assim tão má", referiu, enquanto António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, relegou qualquer comentário sobre o tema para uma outra oportunidade, uma vez que foi surpreendido pela notícia.