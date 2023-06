Jovens trancados, documentos confiscados e milhares pagos pelos pais: RTP revela mais detalhes do caso BSports

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) resgatou um total de 114 jovens da BSports Academy, de Mário Costa, presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal, já constituído arguido por suspeita de tráfico de seres humanos. Segundo a RTP, todos os jovens futebolistas, muitos deles menores, vão ser ouvidos pelas autoridades e, de seguida, devolvidos às respetivas famílias.Depois de conhecidas as suspeitas que recaem sobre a BSports, as suas instalações, localizadas em Riba d'Ave, no concelho de Famalicão, estiveram já encerradas durante o dia de ontem. Os jovens maiores de idade permanecem nas instalações, enquanto os menores foram entregues a famílias de acolhimento.O canal televisivo estatal divulgou outros pormenores relacionados com o processo, como os valores que terão sido pagos pelos pais dos jovens à BSports, que, em contratos de 11 meses, variavam entre os 600 e os 2.000 euros mensais. Relatado foi ainda a existência de um regime de internato com limitações de liberdade de vária ordem, nomeadamente à noite, com os dormitórios dos jovens a serem trancados de forma a que não existissem fugas, assim como a obrigatoriedade de entrega dos seus documentos, como passaportes, à BSports. Segundo a RTP, dois jovens colombianos conseguiram recuperar os seus documentos e, assim abandonar o país, enquanto, mais recentemente, três jogadores guineenses terão ameaçado tirar as próprias vidas, tendo sido demovidos por companheiros.Do processo constarão várias conversas, por mensagens escritas, entre os pais de alguns atletas e elementos afetos à academia, que já não providenciaria ensino escolar aos jovens há várias semanas. Com relações em mais de 30 países em todo o Mundo, a BSports recrutava jovens futebolistas, com especial incidência, na América do Sul e em África, na atualidade com idades compreendidas entre os 13 e os 22 anos.Contactado por, Manuel Machado, presidente da AF Braga, vincou que a academia não participa nas competições organizadas pela associação, tendo conhecimento apenas de jogadores, agora nas equipas do distrito, que passaram pela BSports Academy em anos anteriores.