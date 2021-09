Líderes dos três grandes estão na Cimeira de Presidentes da Liga

Vai começar, nos próximos minutos, a Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, que junta os responsáveis máximos das sociedades desportivas da Liga Bwin e da Liga Sabseg. O evento realiza-se na Alfândega do Porto e conta já com os líderes dos principais clubes do panorama nacional.





Rui Costa foi o último presidente dos três grandes a chegar ao local (chegou às 15h10), na companhia do administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira, um dia depois da demissão em bloco dos órgãos sociais do Benfica, sendo que vão permanecer em funções até às eleições de 9 de outubro.Frederico Varandas (Sporting), Pinto da Costa (FC Porto), António Salvador (Sp. Braga), Vítor Murta (Boavista), Francisco Dias da Silva (Gil Vicente), Miguel Pinto Lisboa (V. Guimarães), Carlos Pereira (Marítimo), Diogo Godinho (Vizela), Carlos Pinho (Arouca), Vítor Magalhães (Moreirense) e Miguel Ribeiro (Famalicão) são os restantes presidentes de clubes da 1.ª Liga presentes no evento. A Liga confirmou, entretanto, que Estoril, P. Ferreira, Portimonense, Santa Clara, Tondela e Belenenses SAD também estão representados.Ainda antes do arranque, nota para uma interação bem disposta entre Frederico Varandas e António Salvador. Também Pinto da Costa, Pinto Lisboa, António Salvador e Diogo Godinho estiveram à conversa, assim como Varandas e o líder gilista Francisco Dias da Silva.Da 2.ª Liga estão presentes António Silva Campos (Rio Ave), João Tomás (Trofense), Paulo Lopo e André Geraldes (Estrela da Amadora), André Castro (Leixões), bem como representantes do Chaves, Feirense, Mafra, Sp. Covilhã, Penafiel, Ac. Viseu, Farense e Académica. Varzim, Casa Pia, Vilafranquense não estão, pelo menos para já, representados na Alfândega. O Nacional não irá marcar presença.Depois da Cimeira de Presidentes haverá lugar ao sorteio da próxima fase da Allianz Cup, já com os principais emblemas da Liga Bwin presentes.(notícia atualizada às 15h40)