Liga convoca Assembleia Geral para dia 27

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, Mário Costa, convocou esta segunda-feira uma Assembleia Geral do organismo para dia 27 deste mês (próxima terça-feira).A reunião magna está marcada para as 10h00 e irá decorrer no auditório João Aranha, na sede do organismo que tutela o futebol profissional nacional, situada no Porto."Ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 38.º, na alínea a) do o n.º 1 do artigo 39.º, no n.º 1 do artigo 41.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 42.º, dos Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Estatutos), convocam-se os associados no pleno gozo dos seus direitos a reunir em assembleia geral ordinária, no dia 27 de setembro de 2022, pelas 10h00, no auditório João Aranha, na sede da Liga Portugal, com a seguinte:Ordem do dia:1. Leitura e aprovação das atas das reuniões da assembleia geral:a) extraordinária, de 07 de junho de 2022;b) ordinária, de 30 de junho de 2022;c) extraordinária, de 08 de julho de 2022.2. Apreciação, discussão e votação da proposta de Relatório de Atividades e Contas, relativo àépoca desportiva 2021-22, apresentada pela Direção, bem como do parecer do Conselho Fiscal.3. Apreciação, discussão e votação da proposta da Direção de imputação do saldo positivo daexploração comercial das competições profissionais relativo à época desportiva 2021-22.4. Apreciação, discussão e votação da proposta da Direção de afetação de rubrica orçamental nãoexecutada.5. Outros assuntos do interesse associativo."