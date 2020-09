Liga convoca reunião de emergência com todos os clubes após adiamento do Feirense-Chaves

A Liga de Clubes convocou uma reunião de emergência com todos os clubes para este sábado de manhã (10h00), na sequência do adiamento do Feirense-Chaves, esta sexta-feira à noite, devido à existência de quatro casos de Covid-19 nos flavienses. A Liga informou ainda, em comunicado, que na segunda-feira (pelas 15h00) irá reunir-se com o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales.





Recorde-se que, já com as duas equipas prontas para começar a partida, o árbitro João Gonçalves recebeu uma chamada telefónica e deslocou-se durante breves instantes ao túnel de acesso ao relvado. Vinte e sete minutos depois da hora prevista para o início do encontro, o juiz apitou mesmo para que os jogadores recolhessem ao balneário, acabando o jogo por ser definitivamente adiado.Após o anúncio do adiamento do jogo, a Liga Portugal defendeu que "existiam condições para a realização" do mesmo e adiantou que recebeu uma indicação da ACES [Agrupamentos de Centros de Saúde], antes da hora marcada para o começo (20h00), motivando o atraso na partida. No entanto, o relatório das autoridades de saúde chegaria apenas quase meia hora depois. "O relatório do Dr. Rui Capucho chegou, oficialmente e por escrito, à Liga Portugal às 20h24, dando indicação que as Autoridades de Saúde Regional e a Autoridade de Saúde Nacional decidiram que não estavam reunidas as condições para a realização do referido encontro", acrescentou o organismo.O dia começou com o Chaves a anunciar que tinha quatro casos positivos no clube. Perante este cenário, as autoridades de saúde terão enviado um e-mail ao Chaves para que o plantel fizesse quarentena. O clube flaviense alega que não recebeu o referido e-mail e a situação arrastou-se até minutos antes do apito inicial.