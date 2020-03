Liga diz que não é possível prever uma "data expectável para o regresso das competições"

A Comissão Permanente de Calendários reuniu-se na tarde desta segunda-feira, por videoconferência, para fazer um primeiro ponto de situação, após a suspensão dos Campeonatos Profissionais, que foi decretada na passada quinta-feira, referindo que "perante a situação atual que vivemos ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições."





Em comunicado no site da Liga, é reforçada "a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos."Clubes reforçam recomendação de suspensão de treinos em grupo e isolamento socialA Comissão Permanente de Calendários reuniu-se na tarde desta segunda-feira, por videoconferência, para fazer um primeiro ponto de situação, após a suspensão dos Campeonatos Profissionais, que foi decretada na passada quinta-feira.Assim, e contando com a presença de todos os clubes que integram a referida Comissão (SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, Tondela, Gil Vicente, CD Cova da Piedade, Leixões e CD Mafra) e pelos respetivos responsáveis clínicos, bem como a AMEF e os operadores televisivos, a Comissão Permanente concluiu o seguinte:- Perante a situação atual que vivemos ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições;- Continuação do permanente acompanhamento da evolução da situação do País, e escrupuloso cumprimento com todas as diretrizes definidas pelo Governo e pelas autoridades de saúde;- Reforçar a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos;- Aguardar pelas conclusões da reunião de amanhã com a UEFA, onde a Liga Portugal estará representada, e que poderá trazer desenvolvimentos sobre cenários futuros das competições.