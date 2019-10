Liga "lamenta profundamente" a morte de Jordão

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lamentou esta sexta-feira "profundamente" a morte de Rui Jordão, no Hospital de Cascais, onde estava internado, em consequência de problemas cardíacos.Na nota publicada no sítio oficial na Internet, o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal lembrou a carreira do antigo avançado, que morreu aos 67 anos."A Liga Portugal lamenta, profundamente, o desaparecimento de Rui Manuel Trindade Jordão, antigo jogador de Benfica, Vitória [de Setúbal], e 'glória' do Sporting", indica a LPFP.O antigo jogador, natural de Benguela, destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.