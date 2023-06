Liga marca eleição do novo presidente da MAG para 23 de junho

Depois da saída de Mário Costa, na sequência das suspeitas de tráfico humano que recaem sobre a BSports, a Liga agendou uma Assembleia Geral Ordinária para a eleição intercalar do novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, no dia 23 deste mês."Um dia depois de o Sr. Dr. Mário Costa ter apresentado a renúncia ao mandato de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, conhecida ao fim da tarde de ontem, a Liga Portugal informa que irá realizar-se no próximo dia 23 de junho de 2023 uma Assembleia Geral para Eleição intercalar do Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27", pode ler-se na convocatória divulgada esta quinta-feira pelo organismo liderado por Pedro Proença.As candidaturas devem ser entregues no dia 19 de junho de 2023, entre as 10h00 e as 13h00.