Liga NOS e 2.ª Liga vão disputar-se à porta fechada este fim de semana

A Liga de Clubes decidiu esta terça-feira que a próxima jornada da Liga NOS e da 2.ª Liga, a disputar este fim de semana, será realizada à porta fechada.





A epidemia do coronavírus, que em Portugal ainda está em fase de contenção, leva a que se adotem medidas no sentido de evitar grandes concentrações de pessoas no mesmo espaço e a Liga decidiu acatar as recomendações das autoridades de saúde neste sentido.A 25.ª jornada da Liga NOS arranca sexta-feira, com o Rio Ave-Paços de Ferreira. No mesmo dia disputa-se o Feirense-Penafiel, da 25.ª ronda da 2.ª Liga.Em Espanha anas próximas duas jornadas dos campeonatos profissionais; já em Itália, onde a epidemia é bem mais grave, as- Sexta-feira, dia 13Rio Ave-Paços de Ferreira, 20h30- Sábado, 14Portimonense-Gil Vicente, 15h30Marítimo-V. Setúbal, 15h30Benfica-Tondela, 18h00V. Guimarães-Sporting, 20h30- Domingo, 15Santa Clara-Braga, 15h00Aves-Belenenses SAD, 15h00Boavista-Moreirense, 17h30Famalicão-FC Porto, 20h00- Sexta-feira, dia 13Feirense-Penafiel, 20h- Sábado, 14Varzim-Nacional, 11hEstoril-Chaves, 15hFC Porto B-Ac. Viseu, 15h- Domingo, 15Sp. Covilhã-Mafra, 11h15Casa Pia-Leixões, 15hBenfica B-Académica, 15hUD Oliveirense-Vilafranquense, 15hSegunda-feira, 16Farense-Cova da Piedade, 19h45