Liga Portugal anuncia lançamento de Cursos de Formação Contínua

A Liga Portugal Business School anunciou a criação dos Cursos de Formação Contínua, destinados a profissionais do futebol e que têm como objetivo fortalecer a base de conhecimentos, desenvolver competências transversais e contribuir para a excelência profissional no setor, numa parceria com a Universidade Católica do Porto. São três: "Gestor Desportivo no Futebol Profissional", "Organização de um Clube de Futebol Profissional – Quick Start" e "Fan Experience no Futebol Profissional".O período de candidaturas decorre até 5 de janeiro e a sessão de apresentação acontecerá já esta quarta-feira, na sede da Liga Portugal no Porto, às 16 horas. Nuno Gomes, Nélson Pereira e Beto Pimparel, Embaixadores da Liga Portugal e membros do Conselho de Administração da Fundação do Futebol, serão os rostos dos Cursos de Formação Contínua, que serão apresentados à imprensa pelos coordenadores científicos Susana Costa e Silva, José Maria Montenegro e Jaime Teixeira.