Liga Portugal assina protocolo de integridade no desporto 

À margem da ‘SIGA Sport Integrity Week’, que decorre esta semana na Universidade Nova de Lisboa, o presidente da Liga Portugal Pedro Proença assinou um memorando que compromete a organização com os ‘SIGA Universal Goals’, um conjunto de objetivos relacionados com "a boa-governação, ética, responsabilização, legalidade e escrutínio".Para o presidente da Liga este é mais um passo para "trilhar um caminho de transparência e integridade das competições, de forma a tornar as competições mais justas através dos valores da ética, transparência, fair-play e desportivismo".Antes da assinatura do protocolo, Pedro Proença lembrou que, no fim-de-semana passado, todos os capitães de equipa dos clubes da Primeira e Segunda Liga assinaram um "compromisso pela integridade", assente nos valores da SIGA, organização que tem como objetivo promover práticas de boa governação e sustentabilidade no desporto, com quem a Liga a estabeleceu parceria em outubro de 2021."Partilhamos os valores de transparência e integridade. Mantemos diálogo com várias organizações, com o secretário de estado do Desporto João Paulo Correio. Temos sido uma das organizações que aponta falhas ao desporto e estamos dispostos a contribuir para a mudança. Poucas coisas têm tantos olhos em cima como o futebol, sabemos do impacto que temos na vida das pessoas e que lidamos com emoções. A competitividade também está em fazer da competição justa," salientou o presidente da Liga.Também o Global CEO da SIGA, Emanuel de Medeiros, reconheceu a importância do protocolo e garantiu que a Liga Portugal está "a assumir a iniciativa e fazer acontecer, numa indústria de grande poder económico e de entretenimento, mas também na educação, no orgulho e na autoestima das comunidades."