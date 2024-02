Liga Portugal condena insultos racistas a Chiquinho e pede punição exemplar

O Farense-Famalicão (1-1) foi interrompido aos 80' durante cerca de cinco minutos depois de Chiquinho queixar-se de insultos racistas vindos da bancada do São Luís, incidente condenado pela Liga Portugal."A Liga Portugal condena de forma veemente todo e qualquer tipo de comportamento que coloque em causa a essência inclusiva e agregadora do Futebol.A Liga Portugal exorta as autoridades competentes a punirem, de forma exemplar, o adepto responsável pela conduta imprópria e prontamente identificado pelas forças de segurança presentes no Estádio São Luís, para que fique claro que no Futebol não há espaço para o racismo!"