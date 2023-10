Liga Portugal confirma: Boavista e Länk Vilaverdense com situação salarial regularizada

A Liga Portugal confirmou, esta noite, que Boavista e Länk Vilaverdense regularizaram a situação financeira que tinha levado ao alerta dado pelo organismo no passado dia 19, aquando do controlo salarial de setembro. As duas sociedades desportivas tiveram 15 dias para regularizar a situação e, agora, a Liga confirma que ambas "comprovaram a inexistência de dívidas"."A Liga Portugal informa que Boavista FC e Länk Vilaverdense cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto.Deste modo, as duas Sociedades Desportivas passam a ter a sua situação regularizada, o que faz com que todos os emblemas da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal SABSEG tenham demonstrado o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, dentro dos prazos regulamentados."