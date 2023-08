Liga Portugal distinguida com certificado SIGA

A Liga Portugal foi distinguida com o certificado de bronze da Sports Integrity Global Alliance (SIGA), que promove a integridade, o rigor e a transparência no desporto."Quando aqui chegámos (2015) e encontrámos uma organização insustentável o tema da integridade e da 'good governance' era absolutamente essencial. Os passos foram dados, primeiro pela certificação ao nível da qualidade, depois aos sistemas de informação e, por fim, fomos a primeira liga com a norma anti-corrupção", começou por dizer, acrescentando:"o passo mais ambicioso era poder certificar em termos de capacitação aquilo que eram as boas práticas do modelo de 'governance'. Isso, hoje, foi conseguido."O dirigente considera que "é um dia marcante naquela que é a história presente mas também aquela que será a história futura da organização". A cumprir o terceiro mandato à frente da Liga, Proença reconheceu que este pode ser o último, mas exaltou os "standards" alcançados pela instituição.O Presidente da SIGA, Emanuel Medeiros, na liderança da instituição desde 2018, destacou Portugal por ser o primeiro país com este tipo de diploma. "Estamos aqui para prestar reconhecimento à Liga Portugal, que submeteu-se ao escrutínio independente do sistema de rating e verificação, o que permite às organizações desportivas fazerem a prova de que são credíveis para receber investimentos dos patrocinadores e da paixão dos adeptos", concluiu o líder.