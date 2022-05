Liga Portugal reuniu com SAD's visadas em processo movido pela Autoridade da Concorrência

A Liga Portugal reuniu esta segunda-feira com a maioria das 31 Sociedades Desportivas visadas no processo levado a cabo pela Autoridade da Concorrência. O organismo presidido por Pedro Proença diz ainda, em comunicado, que a decisão é "injusta, desproporcionada e desafiadora do bom-senso", visto que "revela um desconhecimento grave das particularidades da indústria do futebol"."A generalidade das Sociedades Desportivas visadas no processo movido pela Autoridade da Concorrência contra o Futebol Profissional por pretensa concertação no mercado laboral desportivo reuniu, na tarde de hoje, na sede da Liga Portugal e por videoconferência, para analisar a decisão tornada pública na sexta-feira passada e que ainda não foi notificada a todas as visadas.Da referida reunião saiu a conclusão preliminar de que a decisão revela um desconhecimento grave das particularidades da indústria do futebol, da natureza idiossincrática do Futebol Profissional e mesmo da relação laboral desportiva pelo que é manifestamente injusta, desproporcionada e desafiadora do bom-senso.A Liga Portugal não deixará de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para repor a Justiça que se impõe."