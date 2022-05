Liga Portugal revela bola inovadora a nível mundial que será utilizada no playoff entre Moreirense e Chaves

A iBall foi aprovada e certificada pela FIFA e vai agora ser utilizada de forma inédita a nível mundial no playoff entre Moreirense e Chaves. Trata-se um bola totalmente tecnológica com chip e vai permitir ter "acesso em tempo real a novos dados sobre a performance dos jogadores e das equipas". "Através da colocação de um chip dentro da bola esta tecnologia vem complementar a já existente tecnologia dos coletes de GPS e disponibilizar toda a informação que envolva o tracking da bola", pode ler-se no site oficial da Liga Portugal.Segundo o organismo encabeçado por Pedro Proença, a iBall irá disponibilizar as seguintes valências na transmissão televisiva ou nas redes sociais da Liga Portugal:- Velocidade e distância de passes- Velocidade e distância de remates- Tempo de posse bola da equipa e individual de cada jogador- Verticalidade dos passes- Taxa de acerto individual e de equipa de cada tipo de passe (longo e/ou curto)- Posse de bola por zona do terreno- Trajetória da bola na jogada de um golo com informação detalhada- Colocação dos remates- Tempo que cada jogador demora desde que recebe a bola até que a solta novamente- Medição exata do tempo útil de jogo.Os encontros entre Chaves e Moreirense vão decorrer no sábado e a 29 de maio.