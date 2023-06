Liga prevê entregar mais de 9 milhões de euros aos clubes na próxima época

"Em termos orçamentais o documento, elaborado com base no novo Plano Estratégico para o ciclo 2023-2027, construído em colaboração com a consultora EY, apresenta uma previsão de resultados operacionais superior a um milhão de euros (€1,110M), com receitas globais acima dos 26 milhões de euros (€26,487M), mantendo-se, desta forma, o caminho da sustentabilidade e desenvolvimento da Liga Portugal que marcou os últimos quatro anos", pode ler-se.E acrescenta: "Tendo como missão afirmar-se, em definitivo, como grande motor do desenvolvimento do futebol português, este orçamento 2023/24 prevê ainda a maior distribuição de sempre às Sociedades Desportivas, acima dos 9 milhões de euros."Já no que diz respeito ao plano de atividades, as apostas-chave da Liga passam por:"1. O Adepto como eixo central do espetáculo desportivo: Porque os adeptos são a alma do Futebol Profissional e é para eles que trabalhamos, temos de ir ao encontro daquelas que são as suas expectativas, tornando-o o eixo central de todas as decisões;2. A valorização e capacitação dos agentes desportivos: A formação é um dos pilares fundamentais para um Futebol profissionalizado. A Liga Portugal continuará a aposta numa formação cada vez mais sólida e exigente;3. A Valorização das Competições Profissionais: A qualidade do produto estará, sempre, no topo das prioridades, tornando as provas organizadas pela Liga Portugal cada vez mais competitivas e atrativas;4. A Liga Portugal como Agente Central de Crescimento do Futebol Profissional em Portugal: A Liga Portugal liderará pelo exemplo, não só na discussão de temas relevantes para a indústria mas também na garantia de valores como Ética, Transparência e Credibilidade;5. A Internacionalização da marca Liga Portugal: Dar cada vez maior visibilidade ao Futebol Profissional português no estrangeiro, seja das competições ou em eventos de dimensão mundial, como o Thinking Football Summit, será outro dos eixos prioritários;6. A Centralização dos Direitos Audiovisuais: A Liga Portugal continuará a trabalhar num processo irreversível e determinante para a sustentabilidade e competitividade do Futebol Profissional, garantindo um modelo em que todos os Clubes saiam a ganhar;7. A Diminuição dos custos de contexto do Futebol Profissional: A Liga Portugal continuará a lutar para garantir condições que permitam dotar as Sociedades Desportivas de argumentos competitivos semelhantes com os que são dados aos seus principais concorrentes a nível internacional."