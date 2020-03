Liga confirma que calendários, contratos e inscrições serão alinhados pelas instâncias internacionais

A CPC (Comissão Permanente de Calendários) reuniu-se, na tarde desta quinta-feira, por videoconferência, para fazer novo ponto de situação sobre a evolução da COVID-19. A reunião foi alargada a todos os clubes da Liga NOS e da 2ª Liga.





Na reunião, os clubes voltaram a ter confirmação de que as discussões de calendários, contratos e inscrição de jogadores serão sempre alinhadas pelas instâncias internacionais. Foram também informados sobre as reuniões de trabalho entre a FIFA, UEFA, a EL, a ECA e a FIFPRO, nas quais estão a ser discutidas as linhas orientadoras do futebol europeu para o que resta da época desportiva.A CPC reiterou a recomendação a todas as equipas para a suspensão dos treinos, nomeadamente numa altura em que o país se encontra em estado de emergência. O futebol permanecerá em isolamento social, para que se mantenha como exemplo para a sociedade.De resto, a CPC continuará a acompanhar a situação, recorrendo aos entendimentos dos diversos departamentos médicos bem como às indicações dadas pela Direção-Geral de Saúde e Governo.