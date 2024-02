Liga vence processo que valia pagamento de mais de 13 milhões de euros

O Supremo Tribunal de Justiça deu total provimento ao recurso interposto pela Liga Portugal e a Bwin, relativo a decisão judicial de 2011, que decretava uma proibição de publicidade no âmbito do contrato de patrocínio da, então denominada, Liga Bwin. Os casinos pretendiam executar a Liga Portugal em 6,35 milhões de euros, verba que, com juros, se cifrava já em cerca de 13 milhões de euros e deixa de existir.Este foi um dos processos herdados pela direção de Pedro Proença, em 2015, quando se verificava um cenário praticamente de falência técnica da Liga Portugal. Nos oito anos consecutivos, o organismo apresentou resultados financeiros positivos, com o maior orçamento de sempre projetado para 2023/24, de 26,4 milhões de euros.