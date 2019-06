Lisboa e Braga disputam final do Torneio Lopes da Silva

A 25ª edição do Torneio Lopes da Silva, prova interassociações de sub-14, já tem a final definida. Lisboa e Braga mantiveram a perfeição na primeira fase, ao somarem cinco vitórias em outros tantos jogos, e vão defrontar-se no encontro agendado para hoje, às 10h30, no Estádio Papa Francisco, em Fátima. Lisboa superou (2-0) Aveiro, equipa que também tinha um pleno de quatro vitórias, enquanto Braga festejou pela margem mínima (1-0) diante de Évora. A grande final terá transmissão em direto no site da Federação Portuguesa de Futebol.