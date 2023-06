Luís Castro com sondagens de França e Itália

Luís Castro, treinador que deixou recentemente o comando da equipa B do Benfica, tem recebido várias sondagens para abraçar um novo projeto, nomeadamente de França e Itália, apurou. O técnico, de 43 anos, encontra-se a analisar as melhores ofertas que tem em mãos, sendo expectável que não fique muito mais tempo sem clube.Foi no dia 8 de junho que as águias confirmaram a saída de Luís Castro que, ao serviço do Benfica conquistou, na época 2021/22, a UEFA Youth League e a Taça Intercontinental sub-20. Feitos que o levaram a ser promovido aos bês, no que acabou por se tornar numa experiência mais curta do que o esperado.Depois disso, Luís Castro já recebeu vários contactos e pondera agora que rumo irá dar à sua carreira.