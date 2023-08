Luís Figo equaciona avançar com uma candidatura à presidência da FPF

O ex-internacional português Luís Figo está a equacionar avançar uma candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), adianta esta quinta-feira a 'Tribuna Expresso', referindo que o antigo futebolista está decidido a seguir em frente com uma candidatura ao cargo depois de ter sido abordado por pessoas ligadas ao mundo do futebol.Recorde-se que a FPF é liderada por Fernando Gomes desde 2011, cargo que não mais será seu a partir do próximo ano, uma vez que irá atingir o limite de três mandatos previsto pela lei à frente do órgão federativo.