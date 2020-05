Luís Filipe Vieira 'atira-se' a Pedro Proença na reunião dos presidentes

Luís Filipe Vieira subiu o tom e mostrou-se crítico para com Pedro Proença na reunião dos diferentes presidentes dos campeonatos profissionais.





O presidente da Liga disse, no ínicio da reunião, que o organismo está a ultimar um plano de apoio financeiro que será apresentado na próxima semana, mas o presidente do Benfica respondeu prontamente, de fora dura, referindo ter conhecimento que Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol, avançara com um milhão de euros, o que resolveria grande parte do problema.António Salvador, presidente do Sp. Braga, corroborou a ideia de Vieira e lembrou que fundo de solidariedade, criado pelo G-15, também avançou com 850 mil euros.Mas Pedro Proença não foi o único que ouviu das boas de Luís Filipe Vieira. Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, criticou recentemente a reunião no Palácio de São Bento com António Costa e apenas com a presença dos presidentes dos três grandes, referindo mesmo que a reunião "indignou" os restantes dirigentes máximos. O presidente do Benfica não deixou o líder minhoto sem resposta e não escondeu o desagrado, sublinhando que o que aconteceu foi determinado na reunião do dia 1 e que na altura ninguém se opôs.