Luiz Gustavo a caminho do Arouca

Luiz Gustavo está perto de se tornar reforço do Arouca, que vai disputar a 2ª Liga em 2020/21. Segundo o Globoesporte, o lateral-direito de 20 anos rescindiu com o Cruzeiro e em breve deve chegar a acordo com o Arouca para as próximas quatro temporadas, sendo que o emblema de Belo Horizonte ficará com uma parte dos seus direitos económicos. Em 2019 fez 35 jogos ao serviço da equipa de sub-20 do emblema mineiro.