Maniche revela a verdade sobre camisola rasgada de Rui Jorge: afinal não foi Mourinho

Corria a época 2003/2004 quando a polémica estalou após um Sporting-FC Porto (1-1). No final do encontro a contar para o campeonato, José Eduardo Bettencourt, então administrador executivo da SAD leonina, foi até à sala de imprensa de Alvalade mostrar uma camisola rasgada de Rui Jorge - que representava a formação verde e branca - e acusar José Mourinho, treinador dos dragões, de ter dito que queria que o agora selecionador de sub-21 "morresse em campo.""O Paulinho, o nosso roupeiro, queria trocar a camisola do Rui Jorge pela do Vítor Baía e o José Mourinho fez isto à camisola (n.d.r.: mostrando o rasgão junto ao número) e disse: 'Gostava que o Rui Jorge morresse em campo", foram as palavras de Bettencourt na altura.À época, ninguém do FC Porto desmentiu esta versão mas Maniche, que fazia parte do plantel portista, veio agora contar a verdade através do livro 'Maniche 18: As Histórias (Ainda) Não Contadas'. "Toda a gente pensa que foi o Mourinho que rasgou a camisola do Rui Jorge, mas não foi. Foi o Costinha. José Mourinho não rasgou e tão-pouco disse que queria que o Rui Jorge morresse", esclarece o ex-internacional português num excerto da obra, já disponível nas bancas.