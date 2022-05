Manuel Cajuda sai em defesa de Paulo Sousa após polémicas declarações de Jorge Jesus

Jorge Jesus no Brasil: «Em Portugal tive uma má experiência quando troquei o Benfica pelo Sporting» Jorge Jesus no Brasil: «Em Portugal tive uma má experiência quando troquei o Benfica pelo Sporting»

Manuel Cajuda recorreu às redes sociais para fazer a defesa de Paulo Sousa, treinador do Flamengo que viu nos últimos dias Jorge Jesus oferecer-se para liderar, de novo, a equipa brasileira."E a ANTF diz 'nim ou talvez são'. Ética é aquilo que pertence ao caráter, aos bons costumes. Caráter é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa que determina a sua conduta, sua moralidade e a sua personalidade. É a maneira de um indivíduo agir perante o outro, perante a sociedade em que vive. Que não se ataque JJ (aceito). Mas Paulo Sousa merece defesa", escreveu o treinador no Facebook.Recorde-se que Jorge Jesus confessou a um jornalista brasileiro estar disponível para voltar ao Flamengo, mas que só pode esperar até ao dia 20 deste mês.Declarações do antigo treinador do Benfica que têm sido muito criticadas, tanto no Brasil como em Portugal.