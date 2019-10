Marcelo Rebelo de Sousa recorda "dinamismo, imaginação nos relvados e capacidade de entrega" de Jordão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta sexta-feira a morte do antigo futebolista Rui Jordão , lembrando o seu apelido de 'Gazela de Benguela' e o golo que qualificou Portugal para o Euro 84. O antigo jogador, de origem angolana, morreu hoje, aos 67 anos, por problemas cardíacos.Numa declaração à agência Lusa sobre a morte de Rui Jordão, o chefe de Estado recordou "o tento no Estádio da Luz" contra a União Soviética que deu a Portugal "a alegria do apuramento para o Euro 84 em França" e também "os seus golos nesse torneio"."Recordando o dinamismo, a imaginação nos relvados e a capacidade de entrega do atleta de primeira água que foi Rui Jordão, o Presidente da República lamenta a morte da 'Gazela de Benguela' e envia aos seus familiares as mais sentidas condolências", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota enviado por escrito.Rui Jordão, natural de Benguela, Angola, jogou no Benfica, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.Jordão, que também foi jogador do Saragoça e do Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas de 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três taças de Portugal e uma supertaça portuguesa.