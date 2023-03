Marinhais "repudia" agressão e promete "agir em conformidade com quem manchou o nome do clube"

O Marinhais emitiu esta segunda-feira um comunicado nas redes sociais, no qual repudiou as agressões que sucederam no jogo com o Espinheirense e garantiu punições para quem "tenha revelado condutas impróprias"."Na nossa visão nenhum ato de violência é justificável, seja ele menor ou maior, e é com grande tristeza que assistimos a todos os episódios dentro e fora do campo. No entanto, queremos ser (como sempre) justos nas nossas decisões e iremos analisar ao detalhe todos os momentos e agir em conformidade com os infratores que ontem mancharam, inequivocamente, o nome do Grupo Desportivo de Marinhais. Todos os atletas ou agentes ligados ao GDM que tenham revelado condutas impróprias serão punidos e não voltarão a representar o clube, enquanto esta direção estiver em atividade", pode ler-se.O clube deixou ainda um pedido de desculpas "às crianças, às famílias e aos adeptos que se deslocaram ao Complexo Desportivo para "apenas" ver um jogo de futebol e que se viram frustrados de tal, substituindo um jogo por atos selvagens e desumanos, sem esquecer o ACRE - Atlético Clube Recreativo Espinheirense, seus atletas (em especial ao atleta que foi barbaramente agredido e sem justificação) e seus adeptos"."Após os incidentes de ontem, verificados no jogo de Seniores entre o GD Marinhais e o ACR Espinheirense vimos, por este meio, comunicar a nossa natural e óbvia indignação acerca de todos os atos de violência verificados no Complexo Desportivo de Marinhais. O Grupo Desportivo de Marinhais é hoje um clube fortemente virado para a formação de cidadãos e com ideais muito vincados, onde lutamos arduamente todos os dias pela transmissão de valores de cidadania, civismo e respeito por todos os agentes da modalidade.Repudiamos OBVIAMENTE todos os atos que não se enquadrem nos nossos valores e, ainda que lutemos todos os dias para evitar que algo desta natureza aconteça, nunca estamos livres daquilo que são as atitudes de pessoas singulares inseridas no GDM. Desde sempre resolvemos internamente os casos de indisciplina da forma que consideramos justa e correta consoante a gravidade dos acontecimentos, seja em que escalão for, seja com que agente desportivo for.Na nossa visão nenhum ato de violência é justificável, seja ele menor ou maior, e é com grande tristeza que assistimos a todos os episódios dentro e fora do campo. No entanto, queremos ser (como sempre) justos nas nossas decisões e iremos analisar ao detalhe todos os momentos e agir em conformidade com os infratores que ontem mancharam, inequivocamente, o nome do Grupo Desportivo de Marinhais. Todos os atletas ou agentes ligados ao GDM que tenham revelado condutas impróprias serão punidos e não voltarão a representar o clube, enquanto esta direção estiver em atividade. Não necessitamos de expor para a praça pública nomes de ninguém nem colocar em evidência quem já o fez pelos piores motivos. O que podemos prometer é que continuaremos a trabalhar para que o GDM continue a crescer com os valores certos e a trilhar o caminho pelo qual lutamos todos os dias.Por fim, cabe-nos o dever de endereçar as mais humildes e sinceras desculpas a todos os visados e inocentes que assistiram a tão lamentáveis cenas. Às crianças, às famílias e aos adeptos que se deslocaram ao Complexo Desportivo para "apenas" ver um jogo de futebol e que se viram frustrados de tal, substituindo um jogo por atos selvagens e desumanos, sem esquecer o ACRE - Atlético Clube Recreativo Espinheirense , seus atletas (em especial ao atleta que foi barbaramente agredido e sem justificação) e seus adeptos. Vincar ainda que, sabendo que o nome do GDM volta a ser noticia pelos piores motivos, não desistiremos de limpar sempre o bom nome da instituição pois nenhum dos elementos que permite que o clube continue a sua atividade se identifica com nenhum destes reprováveis atos e luta SEMPRE para os combater."