Mário Balbúrdia, internacional angolano, tem o futebol português no horizonte

Portugal pode ser o próximo destino de Mário Balbúrdia, sabe. O médio angolano, de 24 anos, está em final de contrato com o 1.º de Agosto e está a despertar cobiça no futebol português, com alguns emblemas da Liga Bwin e da Liga Sabseg a posicionarem-se para perceber o que será necessário para garantir o concurso do internacional por Angola.Peça importante no emblema de Luanda, Mário Balbúrdia leva 16 jogos, um golo e seis assistências esta época, números que ajudam a explicar a razão de ter entrado na mira de clubes nacionais.Com dupla nacionalidade, angolana e portuguesa, Mário Balbúrdia tem aí um trunfo importante para entrar na Europa.