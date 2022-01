O Ac. Viseu confirmou esta segunda-feira ter chegado a acordo com Marítimo para o empréstimo de Filipe Cardoso, jogador que se muda assim dos madeirenses para os viseenses até ao final da época.Contratado pelos maritimistas ao Sp. Covilhã, que representou durante duas épocas, no verão, o médio de 27 anos não se conseguiu afirmar nos insulares, tendo realizado apenas um encontro pela equipa principal e participou em 11 partidas pela formação secundária do clube.Antes de chegar ao Sp. Covilhã e, posteriormente, ao Marítimo, Filipe Cardoso tinha feito toda a carreira sénior no Coimbrões, onde também cumpriu parte da formação, tendo representado o clube durante seis épocas.No Ac. Viseu, será mais uma opção para Pedro Ribeiro no centro de terreno, onde Paná, Rentería e Ericson têm sido os jogadores mais utilizados.