Messi anunciado como reforço do Quarteira Sport Clube

A notícia da saída de Messi do Barcelona deixou em alvoroço o mercado de transferências e em poucas horas vários clubes foram apontados como prováveis destinos do avançado argentino. Contudo, o Quarteira Sport Clube quis acabar com as dúvidas e esta quarta-feira teve a ousadia de anunciar a contratação de La Pulga.





"A direção do Quarteira Sport Clube tem o enorme prazer de anunciar a todos os sócios e adeptos a contratação de Lionel Messi para a época 2020/2021", escreveu, no Facebook, o emblema que disputa a 1.ª divisão da Associação de Futebol do Algarve, dando conta de que "viver num paraíso como Quarteira e ter o melhor bar do Algarve no final do jogo foram os fatores principais para a decisão final" de Lionel Messi.