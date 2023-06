Miguel Frasquilho não tem conhecimento de "atividades potencialmente ilícitas" na Bsports

Miguel Frasquilho, antigo secretário de Estado do Tesouro e Finanças, é embaixador da BSports Academy e, num comunicado enviado às redações, condenou e frisou não se rever em "quaisquer atividades potencialmente ilícitas" da responsabilidade desta academia, que está envolta em suspeitas de tráfico de jovens jogadores de futebol "Desconheço por completo o dia-a-dia corrente da BSports Academy, bem como o que lá se passa, nem nunca visitei as atuais instalações. Nunca tive conhecimento de quaisquer práticas potencialmente menos lícitas que tenham sido cometidas no âmbito da BSports Academy", pode ler-se na nota de Miguel Frasquilho, que confirmou ter funções "não executivas", como embaixador, que se resumem a abordar entidades nacionais e internacionais, institucionais e empresariais, para apresentar o projeto da academia."Visitei as anteriores instalações da Bsports, no concelho de Paredes, em novembro de 2020 e não me apercebi de quaisquer atividades potencialmente ilícitas, pelo contrário - achei as instalações de grande qualidade, em conformidade com a avaliação e classificação feita pela DGERT", acrescentou ainda Miguel Frasquilho, que também já foi chairman da TAP.