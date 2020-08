Miguel Poiares Maduro: «Clubes portugueses vão sofrer neste pós-pandemia»

Miguel Poiares Maduro, antigo presidente do Comité de Governação da FIFA, afirmou esta sexta-feira que "os clubes portugueses vão sofrer neste pós-pandemia".





"Vamos assistir a uma quebra dos valores dos plantéis e dos valores de mercado dos jogadores. Sendo Portugal um mercado vendedor, os clubes portugueses vão sofrer neste pós-pandemia", afirmou no debate Talks Santander/Record E prosseguiu: "A própria Liga dos Campeões tem agravado as desigualdades financeiras. Pois o dinheiro que se ganha reforça as disparidades. Os clubes utilizam os fundos para melhorarem a nível interno e garantiram todos os anos mais milhões da Champions, deixando a concorrência interna, definitivamente para trás".