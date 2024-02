Ministro da Administração Interna abre inquérito aos acontecimentos do Famalicão-Sporting

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, abriu um inquérito aos "acontecimentos a respeito do policiamento do jogo Famalicão-Sporting" e também às "declarações de sindicalista sobre a atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais". Através de um comunicado enviado para as redações, o gabinete do Ministro deu conta também da marcação de uma reunião de emergência, para este domingo, com o Diretor Nacional da PSP e o Comandante-Geral da GNR.

O Ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito urgente, por parte da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), aos acontecimentos que respeitam ao policiamento, pela PSP, do jogo Famalicão – Sporting, da Primeira Liga de futebol, em especial dos que se reportam a generalizadas e súbitas baixas médicas apresentadas por polícias.

Foi também determinada à IGAI, pelo titular da área governativa da Administração Interna, a abertura de um inquérito, a respeito de declarações de um responsável sindical relativas à atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais, nomeadamente a possibilidade de estar em causa o transporte de urnas de votos.

Mais se informa que o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana foram convocados pelo Ministro da Administração Interna para uma reunião a ocorrer amanhã, 04 de fevereiro, às 09h00 no Ministério da Administração Interna.