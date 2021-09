Morreu a mulher de José Semedo, capitão do V. Setúbal

José Semedo, capitão do V. Setúbal, chora a morte da mulher. Soraia faleceu na última madrugada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde estava internada por causa de algumas complicações de saúde. Uma infeção acabaria ser fatal.





"É com um enorme e profundo sentimento de pesar que o Vitória Futebol Clube informa que Soraia Semedo, esposa do nosso Capitão, José Semedo, faleceu esta madrugada. Ao nosso Capitão, a toda a família e amigos, o Vitória endereça as mais sentidas condolências. Partilhamos a sua dor, e estendemos-lhes toda a nossa solidariedade, neste momento particularmente difícil", pode ler-se na página de Facebook do V. Setúbal.Record expressa as mais sentidas condolências a José Semedo.