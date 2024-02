Morreu António Florêncio

António Florêncio, antigo jornalista, ex-assessor da Federação Portuguesa de Futebol, que chegou também a ser presidente do CNID, morreu na madrugada deste sábado, na Holanda onde residia. Tinha 81 anos.Diretor de comunicação durante o Euro’2004, realizado em Portugal, António Florêncio trabalhou durante várias décadas, no jornal 'A Bola' como correspondente internacional. Natural de Lisboa, foi também assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol, acompanhando a Seleção Nacional, designadamente no Euro’2000 e nos Mundiais de 2006 e 2010."Foi com tristeza que tomei conhecimento da morte de António Florêncio, jornalista com grandes recursos e saber, cujas relações a nível internacional o tornaram conhecido e reconhecido pela família do futebol mundial. Trabalhou na Federação Portuguesa de Futebol, foi um dos ‘homens do Euro 2004’, elevou o nome de 'A Bola' e do jornalismo de desporto. Foi um presidente ativo e dinâmico do CNID. Morreu um homem bom, um marido dedicado, um pai e avô orgulhoso", considerou Fernando Gomes, presidente da FPF, citado pelo site da federação.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.