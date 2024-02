Morreu Artur Jorge

Artur Jorge, antigo selecionador nacional e treinador de FC Porto e Benfica, faleceu esta quinta-feira aos 78 anos, vítima de doença prolongada. "É com profunda tristeza que a família de Artur Jorge Braga de Melo Teixeira comunica o seu falecimento, esta madrugada, em Lisboa, após doença prolongada. Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", pode ler-se no comunicado enviado às redações pela família do antigo treinador.Presente nas páginas douradas do futebol português, Artur Jorge foi o primeiro treinador luso a conquistar uma Taça dos Campeões Europeus, em 1986/87, ao serviço do FC Porto, na mítica final de Viena frente ao Bayern Munique, assim como o primeiro a conquistar um campeonato pelos dragões na era Pinto da Costa, em 1984/85, repetindo o feito na época seguinte, em 1985/86, temporadas em que juntou ainda duas conquistas da Supertaça Cândido de Oliveira. Artur Jorge voltaria a conquistar mais um campeonato para o FC Porto em 1989/90, tendo na época seguinte terminado o seu ciclo no comando emblema da cidade Invicta com as conquistas da Taça de Portugal e de nova Supertaça Cândido de Oliveira.Depois da passagem pelo FC Porto, Artur Jorge assumiu, ainda que por um curto período, o comando da Seleção Nacional portuguesa, antes de partir para o Paris Saint-Germain, onde esteve durante três temporadas. Na primeira passagem pelo clube parisiense - regressaria ao PSG em 1998/99 -, conquistou uma Taça de França (1992/93) e um campeonato (1993/94). Quatro anos depois, voltou ao clube para levantar uma Taça da Liga francesa. Regressou posteriormente a Portugal para treinar, ainda que sem grande sucesso, o Benfica, em 1994/95.Seguiram-se então passagens pela seleção nacional da Suíça (1996) e pelo Tenerife e Vitesse (1997/98). Contudo, foi no futebol saudita onde, em 2001/02, conquistou o campeonato ao serviço do Al Hilal, atualmente orientado por um outro português (Jorge Jesus), mas também em solo russo, onde em 2004 acabou por levar o CSKA Moscovo à conquista da Supertaça da Rússia.Posteriormente, somaram-se experiências ao nível de seleções (Camarões em 2005 e 2006), mas também a nível de clubes: Al Nasr (dos Emirados Árabes Unidos), Créteil-Lusitanos (França) e MC Alger (Argélia), mas sem conquistas de relevo. Em 2015/16, encerrou a sua carreira como treinador.Como futebolista, Artur Jorge começou a carreira no FC Porto, mas cedo se mudou para a Académica, da qual seguiu para o Benfica, no qual teve os seus principais momentos, acabando a carreira no Belenenses e nos norte-americanos do Rochester Lancers. Pelos encarnados, o avançado, que foi 16 vezes internacional pela seleção portuguesa, venceu quatro campeonatos e duas Taças de Portugal.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.