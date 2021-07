Morreu Duda, antigo jogador de FC Porto e V. Setúbal

Duda, antigo jogador de FC Porto e V. Setúbal, faleceu este sábado aos 73 anos.





Partiu um de nós. Um dos heróis do fim do jejum.



Quase 150 jogos, mais de 50 golos, 2 Campeonatos, 1 Taça de Portugal e um sem fim de histórias que serão eternas.



Até sempre, Duda #FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/WVViocVGOA — FC Porto (@FCPorto) July 11, 2021

O antigo avançado brasileiro representou os dragões entre 1976 e 1981 e foi um dos "heróis do fim do jejum" do clube azul e branco, que esteve 19 anos sem vencer o campeonato nacional. Duda envergou também as cores dos sadinos entre 1971 e 1975 e voltou ao conjunto setubalense na época 1981/82.Os dois emblemas deixaram uma mensagem de homenagem, nas redes sociais, ao antigo jogador.