Morreu Kalindi, jogador que rescindiu com a Académica há duas semanas . A notícia foi confirmada pelo Nacional da Madeira através das redes sociais dos insulares.O futebolista brasileiro, de 28 anos, não cumpriu qualquer jogo oficial na presente temporada, tendo começado no Nacional e assinado em janeiro pelos estudantes.Kalindi começou a carreira em Portugal em 2015, ao serviço do Penafiel, clube onde jogou três temporadas. Depois, o lateral-direito alinhou mais três épocas e meia no Nacional até a Académica o contratar em dezembro "Lateral direito de posição, era um jogador explosivo e irreverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande caráter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar o amigo, faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio no coração de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele", pode ler-se na mensagem de despedida do Nacional, no site oficial dos insulares.As causas da morte são, para já, desconhecidas.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.