A carreira de Marinho Peres em Portugal em imagens



A carreira de Marinho Peres em Portugal em imagens

Morreu Marinho Peres, antigo treinador de V. Guimarães, Belenenses, Sporting e Marítimo, aos 76 anos. O falecimento foi anunciado pela mulher do ex-técnico, Mazé Marinho, através das redes sociais.Mario Peres Ulibarri, mais conhecido por Marinho Peres, nasceu no Brasil em 1947 e fez praticamente toda a carreira de futebolista no Brasil, em vários clubes, com exceção de uma passagem pelo Barcelona em 1974/75, tendo ainda representado a seleção canarinha em 15 ocasiões. Pendurou depois as chuteiras em 1981. No entanto, a notoriedade que conquistou em Portugal advém do seu trajeto como treinador no nosso país, onde chegou em 1986 para orientar o V. Guimarães durante uma temporada (voltaria ao Minho em 1992/93). Seguiram-se passagens em duas ocasiões diferentes pelo Belenenses (1987-89 e 2000-03), o clube onde ganhou estatuto de lenda e ao serviço do qual conquistou a Taça de Portugal em 1988/89 e foi terceiro classificado no campeonato da época anterior. Orientou também o Sporting (1990-92) e o Marítimo (1996/97).Marinho Peres conquistou ainda uma Taça Guanabara pelo Botafogo, em 1997. Como jogador, arrecadou o Paulistão pelo Santos em 1973, o Brasileirão pelo Internacional em 1976 e ainda o campeonato gaúcho pelo emblema de Porto Alegre, também nesse ano.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.