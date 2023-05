Morreu o antigo defesa Torpes

Carlos Torpes, antigo defesa-central do Vitória de Setúbal e do Farense, morreu em Faro, onde residia, aos 85 anos. As cerimónias fúnebres estão marcadas para esta terça-feira, a partir das 9.30 horas, na igreja de São Luís, em Faro, seguindo depois o corpo para o crematório de Albufeira.Natural de Beja, Torpes despontou no Despertar, popular clube da cidade alentejana, ingressando depois do Vitória de Setúbal. Cumpriu oito temporadas nos sadinos e conquistou por duas vezes a Taça de Portugal (1964/65 e 1966/67). Mudou-se para o Farense, então na 3ª Divisão, em 1968/69, e ficou ligado a um período dourado da história dos algarvios, com duas subidas consecutivas e a chegada ao patamar superior do futebol português, pela primeira vez.Na parte final da sua carreira Torpes serviu Nazarenos, Benfica de Nova Lisboa (Angola), Gouveia e Desportivo de Beja, neste último clube na condição de jogador-treinador. Depois, e apenas na função de treinador, trabalhou em diversos clubes, destacando-se o título de campeão do Algarve alcançado ao serviço do Louletano, em 1980/81.Record apresenta sentidas condolências à família de Carlos Torpes, ao V. Setúbal e Farense.