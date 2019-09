Mourinho: «Preferia treinar no Campeonato de Portugal para subir do que na Liga para a manutenção»

Um dos momentos altos da entrevista de Mourinho ao Canal 11 aconteceu quando o técnico abordou os convites que recebeu nos últimos tempos. "Tenho a responsabilidade de ser José Mourinho até ao último dia. Recusei os mais variados convites para voltar, pois tenho de voltar para onde pertenço, para aquilo que foi sempre a minha vida, que é treinar ao mais alto nível, para ganhar."E o técnico foi mais longe para explicar o seu ‘vício’ pela incessante busca de vitórias: "Preferia treinar uma equipa do Campeonato de Portugal para ser campeão e subir, do que treinar uma equipa da Liga para a manutenção. É uma coisa quase patológica, mas é uma dívida que tenho para, talvez, milhões de pessoas."José Mourinho não precisa de apresentações em relação ao que já conquistou na sua carreira como treinador, e o português, de 56 anos, abordou mesmo como tem visto o desporto-rei ao longo dos últimos anos."Hoje em dia, muito miúdo quer ser treinador de futebol. Na minha altura, sonhávamos em ser jogadores e chegar ao mais alto nível, mas agora é diferente. Mas também noto grandes diferenças para o futebol num passado recente e o que se vê hoje em dia. É a primeira vez que tenho estado mais tempo em casa e tenho notado logo uma coisa. Há uma exagerada complexidade em esconder as debilidades das equipas. Não há tanta evolução e procura do conhecimento", disse o técnico luso, completando: "Agora, tenho as minhas dúvidas de que nos próximos anos haja tanta evolução como nestes últimos anos."