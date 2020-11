Mourinho presta tributo a Vítor Oliveira: «Vencedor, pragmático, homem sério, honesto e frontal»

José Mourinho despediu-se, este sábado, de Vítor Oliveira, treinador que faleceu durante o dia de hoje. Em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa, o técnico do Tottenham lamentou a partida de "um vencedor, um pragmático, um homem sério, honesto e frontal" e deixou uma mensagem aos seus familiares.





"Não me atrevo a dizer que era amigo do mister Vítor Oliveira porque nunca tivemos mais do que algumas oportunidades de conversar um pouco, mas afirmo a minha admiração por um treinador de corpo inteiro, um vencedor, um pragmático, um homem sério, honesto e frontal e que, nesta etapa da sua vida, decidira deixar de ser um grande treinador para ser um grande comentador. A sua carreira não se esquecerá e a ANTF [Associação Nacional de Treinadores de Futebol] fará, certamente, justiça ao mister e colegas como eu recordaremos sempre a sua dimensão. À sua família e aos seus amigos, as mais sentidas condolências", disse 'Special One', sem esquecer Reinaldo Teles.

"Outra perda para o futebol. Tive oportunidade de contactar diretamente a sua família e guardarei para mim os tantos momentos que vivemos juntos", apontou.