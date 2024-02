Nuno Lobo assume candidatura à presidência da FPF perante associações divididas

Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa, assumiu este sábado a disponibilidade para ser candidato à liderança da Federação Portuguesa de Futebol.A decisão foi anunciada durante o Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol, realizado este sábado no Estádio Cidade de Coimbra, tendo ficado patente a ausência de consenso perante o rumo a tomar com vista ao próximo quadriénio.O discurso do dirigente surgiu depois uma tomada de posição inicial do líder da AF Guarda, realçando a importância de haver uma candidatura à presidência da FPF patrocinada pelo movimento associativo. Nuno Lobo avançou de seguida e vincou, então, a vontade de suceder a Fernando Gomes.A partir daí o debate foi intenso entre os representantes das entidades distritais, mas ainda sem ter sido alcançada uma plataforma de entendimento. Mesmo assim, face às tomadas de posição conhecidas, há quem entenda que nesta fase já existe uma maioria de associações favorável a Nuno Lobo.Todavia, há que ter em conta um número ainda apreciável de associações que ou não tomaram a palavra ou consideraram o debate prematuro. Isto enquanto as eleições não estiverem marcadas e não se souber quem poderão ser os candidatos, reservando para momento posterior a definição do sentido de voto. Das 22 associações distritais, só a AF Braga não terá marcado presença no plenário.Se tudo correr dentro da normalidade, o ato eleitoral para a FPF deverá decorrer no final deste ano, dado que Fernando Gomes está obrigado a sair por ter atingido o limite de três mandatos. Nuno Lobo tem vindo a posicionar-se no sentido de ir a votos, mas já outros nomes estiveram no foco mediático, como Luís Figo ou Rui Moreira.Ainda assim, o nome que tem vindo a ganhar força nos bastidores é o de Pedro Proença. O presidente da Liga e da European Leagues abriu a porta a esse desafio, recentemente, em entrevista a. "Nunca direi nunca", respondeu quando questionado diretamente, pelo que poderá estar a desenhar-se no horizonte um duelo eleitoral com Nuno Lobo.