Nuno Manta Santos: «Devemos ser sempre fiéis aos nossos princípios»

Nuno Manta Santos foi um dos convidados do I Fórum Lateral Esquerdo, que está a decorrer em Paredes, para abordar a questão sobre os princípios de jogo. O ex-treinador do Feirense defende que a fidelização deverá ser preservada."Devemos ser sempre fiéis aos nossos princípios, porque se o resultado não é positivo, vamos mudar tudo. Não devemos ir por aí. Estamos a construir as nossas ideias e devemos acreditar nelas. Quando fazemos a nossa análise ao jogo, temos de corrigir alguns aspetos, mantendo os nossos princípios de jogo", referiu.Sobre a introdução de exercícios no treino com grau elevado de complexidade, Nuno Manta Santos considera que pode ser prejudicial. "Comecei a trabalhar em 1998, tinha 19 anos, nos iniciados. Passados 20 anos, elaborei e fiz muitos exercícios, analíticos, coletivos, com posse… Criei, copiei, acrescentei e ficou a informação ao fim destes anos todos que os exercícios têm de ser simples, dar ferramentas e feedbacks que ajudem os jogadores a crescer e não a dificultar".O técnico defende ainda que a implementação do jogo deve ser intrínseca a três fatores: "a cultura do clube para onde vamos trabalhar e o que nos vai influenciar nos modelos de jogo, porque os clubes não têm todos a mesma filosofia tática. Há uma cultura a ter em consideração. Depois há as ideias do treinador, o que pretende para a sua equipa. Finalmente, as características que os jogadores vão dar à equipa".