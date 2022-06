Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O parecer do Conselho de Arbitragem que 'chumbou' as alterações ao VAR propostas pelo Sporting Liga Portugal pediu opinião ao CA relativamente às sugestões dos leões, que pretendiam a divugação dos áudios do VAR





• Foto: Luís Manuel Neves