Órgãos da Liga já estão reunidos e Mário Costa deverá renunciar ao cargo de presidente da MAG

Os órgãos sociais da LPFP já estão reunidos de emergência para analisar a situação de Mário Costa e do encontro devera resultar a saída do atual presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, apurou. À entrada para esta reunião - que não é presencial -, a intenção dos líderes dos restantes órgãos era a de sensibilizar Mário Costa para deixar o cargo, o que deverá efetivamente acontecer.Recorde-se que a reunião foi agendada ontem, de emergência, na sequência das buscas do SEF à casa e à academia (a BSports) do presidente da MAG da Liga, por suspeitas de tráfico humano.Ontem, o SEF resgatou um total de 114 jovens da BSports e, segundo a RTP, a academia cobrava milhares de euros aos pais, além de trancar os jovens futebolistas nos dormitórios e ainda obrigá-los a entregar os respetivos passaportes.