Os jogadores inscritos na Liga até às 12h30

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou ter recebido a documentação associada a 16 pedidos de inscrição de jogadores até às 12h30 desta terça-feira, que assinala o encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Na primeira atualização do dia, publicada às 14h00, o organismo indicou quatro inclusões nos plantéis e 12 transferências, entre as quais as aquisições do internacional português Fábio Coentrão e dos guarda-redes Magrão e Vitor Luiz por parte do Rio Ave.

Em outras movimentações de atletas relacionadas com clubes da Liga NOS, o Famalicão 'comprou' o avançado Tobias Zarate, o Vitória de Guimarães inscreveu os guarda-redes Jhonatan Luiz e Suan Besic e o avançado Óscar Estupiñán, o Paços de Ferreira inseriu na equipa o defesa Jorge Silva e o Gil Vicente contratou os jovens Afonso Gama e Nathan.

No escalão secundário, o líder Mafra garantiu o médio João Graça, o Estoril Praia confirmou a aquisição do avançado Murilo, o Leixões recrutou o defesa Anton Rucker e o Vilafranquense o médio Jefferson e o avançado José Varela, enquanto o guarda-redes Adriano Facchini regressa ao futebol luso através do Cova da Piedade.

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 19:00, com os contratos rececionados até às 18h00, às 22h00, com os contratos rececionados até às 21h00, e a partir da 1h00 de quarta-feira, com os contratos rececionados até às 23h59 de hoje.



Lista de inscritos até às 12h30:



Adriano Fachini - Transferência Internacional - CD Cova da Piedade – Futebol SAD

Tobias Joel Zarate - Transferência Internacional - Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD

Fábio Alexandre da Silva Coentrão - Revalidação - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Murilo Oliveira de Freitas - Transferência Nacional - Estoril Praia - Futebol, SAD

João Pedro Salazar da Graça - Transferência Nacional - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SDUQ, Lda.

Anton Rucker - Transferência Internacional - Leixões SC – Futebol SAD

Nathan Justin Allen Claxton - Transferência Internacional (Júnior A) - Gil Vicente FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Audenirton Soares da Silva - Transferência Internacional - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Vitor Monteiro Luiz - Cedência Temporária - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Jefferson de Jesus Santos - Transferência Nacional - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD

José Carlos Moreira Varela - Transferência Nacional - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD

Jhonatan Luiz da Siqueira - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Oscar Eduardo Estupiñan Vallesilla - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Suan Besic - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Jorge Fernando dos Santos Silva - Inclusão no plantel - FC Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.

Afonso Augusto Nogueira Gama - Transferência nacional (Júnior A) – Contrato Formação - Gil Vicente FC – Futebol, SDUQ, Lda.