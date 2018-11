Paços de Ferreira atira-se ao V. Setúbal

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF sugeriu o arquivamento do processo intentado pelo P. Ferreira ao V. Setúbal, por alegados incumprimentos salariais a ex-funcionários do clube sadino, e que poderia levar à subtração de pontos, com implicações decisivas nas contas da descida, na época passada. O acórdão considera não terem existido indícios disciplinares nos factos participados pelos castores e entendem o seu arquivamento, tendo agora o clube da 2ª Liga a possibilidade de recorrer da decisão no prazo de cinco dias úteis .

"Já pedimos a cópia integral do processo para recorrermos dessa decisão", referiu Paulo Meneses, presidente do P. Ferreira, desagradado com a decisão do CD. "O Paços não vai deixar de pugnar pelo que é a legalidade do futebol e é vergonhoso que, não só os clubes, mas também as instâncias desportivas pactuem com situações destas", acrescentou.

Em causa estará a existência de falsas informações na declaração de não dívida entregue pelo V. Setúbal à Liga para poder inscrever a equipa profissional. "A própria revisora oficial de contas, quando se apercebe num primeiro momento da existência de uma declaração falsa, retira o parecer favorável da certidão e o V. Setúbal fica sem ROC", acrescentou Paulo Meneses, explicando depois as incongruências na decisão. "Se é apresentada uma segunda certidão, é sinal de que alguma coisa se passava. O V. Setúbal, no próprio dia limite, e depois da hora, apresenta uma segunda certidão. As consequências para apresentação fora de prazo são umas, e para a primeira certidão as consequências são outras, nomeadamente por falsas declarações. O V. Setúbal prestou falsas declarações, para poder participar nas competições profissionais", esclareceu.

Paulo Meneses critica ainda o acórdão do CD. "Pronuncia-se sobre a questão temporal da segunda certidão e faz tábua rasa da primeira das certidões, que é de maio. As queixas contra o V. Setúbal são de junho. Essa apresentação de maio tem consequências em termos disciplinares e o Conselho de Disciplina, ou não viu, ou não quis ver. O acórdão é completamente omisso e ausente de fundamentação, no que respeita ao primeiro momento", concluiu o presidente do P. Ferreira.