Pandora Papers: Fernando Santos implicado por alegado acordo de direitos de imagem com Benfica e empresas-fantasma

Fernando Santos, atual selecionador nacional, foi implicado nos 'Pandora Papers' por alegadamente ter assinado, em 2006 e meses depois de ter sido contratado pelo Benfica, um acordo de direitos de imagem no valor de 480 mil euros com o clube da Luz e duas empresas-fantasma. Segundo o 'Expresso', que integra este consórcio de jornalistas que revelou os 'Luanda Leaks' e os 'Panama Papers', o contrato nunca chegou a ser executado, mas a ideia seria "fugir aos impostos".O acordo, datado de 4 de setembro de 2006, terá sido assinado entre três partes - Fernando Santos, a Benfica SAD e a Siloue Limited, companhia registada na Irlanda - e contado com a ajuda da filha do técnico, Cátia Costa Santos. Todavia, o selecionador nega ter "promovido, executado ou aderido a qualquer esquema de evasão fiscal". "Nunca procurei obter vantagens económicas a que não tivesse direito", reforçou. Fernando Santos acabou por assinar outro contrato de 776 mil euros, esse sim executado, em julho de 2007, que revogou "todos os acordos anteriormente celebrados".